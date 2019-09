Emprestado pelo Fortaleza, Madson é dispensado do CSA; Tricolor não aceita retorno

O meia Madson está com situação indefinida no mercado da bola. Emprestado ao CSA, de Alagoas, pelo Fortaleza, com quem tem contrato até dezembro, o jogador teve o desligamento do Azulão anunciado nesta quarta-feira (4), pelo dirigente do clube, Raimundo Tavares. O principal motivo da rescisão antecipada é um áudio vazado em que o técnico Argel Fucks critica alguns atletas durante reunião com o diretor de futebol da equipe, Fabiano de Melo, e membros de torcida organizada.

"Dos jogadores que estavam aqui, o seu Benitez não tem condição nenhuma de jogar na Série A. Nem o baba que nós fizemos aqui, ele consegue jogar. Não tem condição. Como Robinho não tem, como "seu" Madson não tem, vocês tão vendo. Então, na montagem do grupo, o começo foi errado, essa é a verdade", declarou o treinador azulino.

O que pesa na decisão é que o Fortaleza não tem interesse na permanência do jogador e, por isso, o emprestou ao CSA com o encerramento do vínculo marcado para a mesma data de contrato no clube cearense. Como o time alagoano é responsável por 80% do salário do atleta, um retorno obrigaria o Tricolor a custear os valores e reintegrá-lo ao elenco.

O Diário do Nordeste apurou que a intenção da diretoria leonina é só aceitar o fim do empréstimo caso Madson aceite romper simultaneamente com os dois clubes. Caso contrário, o atleta terá que seguir no CSA.

Minutos em campo

Contratado pelo Fortaleza em dezembro de 2018, Madson chegou ao Pici cercado de expectativas por parte da torcida, mas pouco fez com a camisa tricolor. Apresentando problemas para manter o peso, o que desagradava o técnico Rogério Ceni, o atleta de 33 anos entrou em campo apenas uma vez, por 27 minutos, e foi sacado do time principal.

O CSA aproveitou o choque entre jogador e Ceni para solicitar o empréstimo em março. Em Alagoas, chegou a ser titular com Marcelo Cabo, ex-técnico do CSA, mas sofreu uma lesão e perdeu espaço. Já sob o comando de Argel Fucks, não vinha sendo relacionado nas últimas partidas da equipe azulina durante a Série A do Brasileiro. Ao todo, somou sete jogos e nenhum gol.

Natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Madson estava atuando pelo Al-Khor, do Quatar. Na temporada 2017/18 participou de 19 jogos e marcou 10 gols pelo clube estrangeiro. Teve passagens também por Vasco, Duque de Caxias, América/RN, Santos e Athletico/PR.