Empresário diz que Marcinho não tem chance de voltar ao futebol cearense

O atacante Marcinho, que se destacou com a camisa do Fortaleza nas últimas temporadas e que atualmente está no futebol chinês, tem levantado interesse constante dois principais times cearenses. No entanto, a volta do rápido jogador de 24 anos para terras alencarinas deve ficar para depois, pelo menos é o que diz o empresário do jogador, Jorge Machado.

Após especulações que davam conta da contratação do extremo pelo Ceará, o empresário tratou de descartar as negociações. "Nenhuma (chance)", disse ao ser indagado sobre possível acordo. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, também negou qualquer tratativa.

Marcinho joga atualmente no Chongqing Dangdai, da China. Com a paralisação do calendário nacional devido ao novo coronavírus, o atleta está no Brasil em quarentena.

Marcinho foi destaque no futebol cearense ao atuar pelo Fortaleza em 2018 e 2019. Contribuiu com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e também com o título do Estadual, mas pertencia ao Internacional e foi vendido para o exterior. O Leão ainda recebeu 10% do valor negociado pela taxa de vitrine.