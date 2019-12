Empresário de Galhardo diz que jogador não foi procurado por Fluminense ou Bahia

Artilheiro da temporada do Ceará com 12 gols, Thiago Galhardo segue com futuro indefinido. Com contrato renovado automaticamente para a temporada seguinte após decretada a permanência do Vovô na Série A do Brasileirão, o empresário do atleta, Flávio Trivella, afirmou, em conversa com o Diário do Nordeste, que o melhor destino para Galhardo ainda está sob avaliação.

"Estamos avaliando a situação dele para ver o melhor destino", disse Trivela, que negou ter sido procurado por outros dois clubes da elite do futebol brasileiro. "Fluminense e Bahia, ninguém falou comigo até agora, é só especulação".

Thiago Galhardo chegou ao Vovô durante a disputa da elite do futebol brasileiro e, mesmo tendo queda de rendimento ao fim do campeonato, foi de suma importância marcando 12 gols ajudando na permanência do time na Primeira Divisão.

"Primeiro temos que resolver com o Ceará para depois poder resolver com outro clube. Ainda temos contrato em vigor com o Ceará", afirmou o empresário. Em sua última entrevista pelo Vovô, após o empate com o Botafogo na última rodada, Galhardo deixou seu futuro no ar afirmando que "O futebol é dinâmico".

O contrato do meia foi renovado de forma automática com a permanência do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, Galhardo chegou a dizer que "existem adendos" na cláusula contratual.