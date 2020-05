Em quatro dias, Fortaleza fatura mais de R$ 600 mil com promoção de sócio-torcedor

Usando a criatividade para tentar superar a crise, o Fortaleza comemora mais um resultado positivo vindo em decorrência do engajamento dos torcedores. Em quatro dias, o Tricolor faturou mais de R$ 600 mil com a promoção “O presidente cortou”, que garantiu descontos de 50% em adesões de todos os planos de sócios-torcedores.

A promoção, que foi lançada durante live no canal oficial do clube no Youtube, foi prorrogada até domingo (24) e teve 937 adesões, arrecadando R$ 612 mil.

“Já tínhamos feito outras ações para melhorias do sócio e essa promoção foi a que teve mais adesões. Sempre que lançamos uma promoção, fazemos um estudo, analisamos o momento, o perfil do torcedor, as motivações que ele teria para se adequar e aderir ao programa de sócio, e essa de 50% de desconto teve uma aceitação muito boa. Sabemos que é um período em que as pessoas não costumam fazer esse tipo de investimento, mas entendemos que o torcedor tem uma confiança no clube, sabe da importância dessa ajuda, e que fazer o plano de sócio é algo que ele vai usar mais na frente”, destacou o presidente Marcelo Paz.

Além desta promoção, o Leão do Pici tem realizado também diversas outras ações promocionais para arrecadar recursos durante a pandemia, tanto envolvendo desconto em produtos pelo e-commerce, quanto na redução de preços nos planos de sócios.

A mais recente é a pré-venda do novo uniforme principal do Tricolor, a Tradição, que tanto sócios como não sócios têm desconto.