Em quarentena, Juninho torce pelo retorno do futebol: "fazer o que a gente mais ama"

Peça importante no esquema de Rogério Ceni, o volante Juninho, do Fortaleza, contou como tem mantido a melhor forma física possível nesse período sem jogos por conta do surto do novo coronavírus. O jogador também afirmou que está tomando todas as precauções para não ser contaminado, mas que torce pelo retorno das competições o quanto antes.

Infelizmente esse vírus chegou ao Brasil e a gente tem que se precaver. Estou dentro de casa fazendo alguns exercícios, minha esposa está me ajudando", disse o jogador leonino, que seguiu falando sobre o assunto e afirmando o desejo de voltar a jogar. "A gente para que as coisas se resolvam mais rápidas o possível para que a gente volte a fazer o que mais ama".

Com as competições paradas no Brasil desde o início de março, os atletas do Fortaleza terão férias entre os dias 1º e 20 de abril. No entanto, isso não será motivo para deixar os trabalhos de lado. Por meio de whatsapp, o departamento físico do Leão mandou uma série de exercícios para que os atletas, quando retornarem às atividades, não sintam muitas dificuldades pelo período sem disputas.

"O pessoal nos passou alguns exercícios de mobilidade, coordenativo e funcional para mantermos a condição física que estávamos. Apesar que agora que teremos férias até o dia 20 (de abril) e podendo prolongar por mais 10 dias caso não os problemas não sejam solucionados. Como não temos previsão de quanto tempo vamos ficar parados, temos que procurar fazer algum tipo de exercício até somos atletas e nosso corpo necessita disso", falou.

Pensando no retorno das disputas, Juninho disse que o objetivo do Fortaleza na temporada é alcançar voos maiores e seguir crescendo. Para isso, defender os títulos conquistados em 2019, como o Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, é o primeiro passo para a equipe.

"Assim como fez no ano passado, o Fortaleza vem demonstrando que é gigante e o que disputar vai ser pelo objetivo final, que é o título. Até porque a gente vinha liderando as duas competições, mas infelizmente teve a paralisação. É buscar defender os títulos que conquistamos ano passado para manter nossa alegria e do nosso torcedor que essa união time com torcida está muito bacana", afirmou o volante.

Chegado ao Fortaleza após o Estadual do ano passado, quando defendia o rival Ceará, Juninho reencontrou seu melhor futebol na equipe de Rogério Ceni. Quase um ano após vestir a camisa vermelha, azul e branca, o meia contou quais são as fórmulas usadas pela diretoria para manter o clube na crescente que tem tido desde 2017, quando deixou a Série C do Brasileirão após oito anos.

"Organização, honestidade, pessoas capacitadas. Hoje, aqui, a gente vê verdade. Eles cumprem com tudo. É uma verdadeira família", finalizou.