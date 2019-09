Em protesto no CT, torcida do Cruzeiro declara apoio a Rogério Ceni: "não tenha medo"

No seu segundo dia seguido de protestos no CT Toca da Raposa II, a torcida do Cruzeiro encheu os muros do local de faixas. Uma delas, sendo uma mensagem direta ao treinador Rogério Ceni.

"Não tenha medo de mudar. Tire os medalhões que nós vamos apoiar", diz a mensagem.

Diferente de sua passagem vitoriosa no Fortaleza, , onde garantiu o acesso à Série A seguido do título de campeão da Série B em 2018 e conquistou os títulos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste deste ano, Ceni vive momentos de tensão no comando da Raposa. Além de problemas na justiça por acusações de lavagem de dinheiro, o clube está devendo dois meses de salários, referentes aos meses de julho e agosto, e sofre com falta de receitas.

O cenário piorou após ter sofrido uma goleada por 4 a 1 sofrida para o Palmeiras, no estádio Independência, na 18ª rodada do Brasileirão.

Além do técnico, alguns jogadores como Tiago Neves, Egídio, Robinho, Edilson, Pedro Rocha, Henrique, Jadson e Ariel Cabral também receberam recado em faixa. Mas, ao contrário da que foi feita ao comandante, a frase pede a saída dos atletas. Do lado de fora do centro de treinamento, foram deixadas garrafas de bebidas alcoolicas como "armadilha" aos atletas baladeiros.

Torcida cobra saída de jogadores. Foto: Reprodução

Torcida do Cruzeiro deixa bebidas alcoólicas como "armadilha" aos jogadores baladeiros. Foto: Reprodução

Na 16ª posição da tabela, o Cruzeiro somou 18 pontos na disputa da Série A do Brasileirão. São apenas quatro vitórias em 18 jogos contra seis empates e oito derrotas. Primeiro e segundo da zona de rebaixamento, em 17º e 16º, o Fluminense e CSA-AL têm 15 pontos.