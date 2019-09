Em programa de debates, ex-jogador Carlos Alberto diz que "Real Madrid não ganharia a Série B"

O ex-jogador de futebol Carlos Alberto afirmou nesta segunda-feira (9) em programa na Fox Sports que o Real Madrid, maior campeão da história da Champions League, não teria o mesmo sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro. "Vamos falar de nível técnico? Traz o Real pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo pra vocês que não ganha", disse o ex-atleta, que virou comentarista neste ano.

Além disso, ele também acredita que o rival dos merengues, o Barcelona, não chegaria na zona de classificação à Libertadores na elite brasileira. "O Real Madrid e o Barcelona vêm jogar no Brasil, no primeiro ano, não chega entre os 6. Joga futebol que tu vai ver o que to falando", declarou Carlos Alberto. A comparação veio quando os comentaristas analisavam o nível do futebol do Flamengo, questionando se o time de Jorge Jesus se sairia bem na Europa.

Ele parou de jogar em 2019, aos 34 anos. Em sua carreira, conquistou a Série B em 2009 com o Vasco, quando foi eleito o melhor jogador da competição, além do Brasileirão de 2005 com o Corinthians e a Champions League de 2004 com a camisa do Porto. Sua última temporada foi à serviço do Boa Vista.