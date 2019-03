Em noite de Júnior Santos, Fortaleza goleia Confiança na Arena Castelão

Em noite inspirada de Júnior Santos, o Fortaleza passou fácil pelo Confiança. A três dias de um Clássico-Rei, a equipe tricolor entregou, nesta quinta-feira (7), uma das melhores atuações na temporada. Edinho abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida e Júnior Santos marcou três vezes, fechando o 4 a 0. Com a vitória na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o time assume a liderança do Grupo A, com oito pontos.

O jogo

O Leão entrou em campo agitado. Trabalhando com movimentações rápidas e avançando pelas laterais, o time deu trabalho para a marcação do Confiança. A persistência no ataque deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos 3 minutos, Edinho recebeu na entrada da área e mandou no ângulo esquerdo do goleiro Jean. Com grandes atuações individuais, o time dominava a partida.

Foram oito finalizações na primeira etapa: seis erradas e duas certas. O time ainda tinha problemas na criação, mas segurava bem a marcação e pouco se via Marcelo Boeck trabalhar. Por outro lado, as laterais do Leão trabalhavam muito bem com Edinho e Osvaldo. Aos 42, Júnior Santos recebeu sozinho pela lateral-direita e mandou para as redes.

Na segunda etapa, o time permaneceu ofensivo nos primeiros minutos. Aos 10, veio o segundo gol do camisa 9. Júnior Santos ainda cabeceou, chutou, até que fechou o placar aos 25. Depois de garantir a larga vantagem, Ceni apostou em trocas para poupar o elenco. O comandante tirou de campo Edinho e Osvaldo. A partida foi ganhando um ritmo lento, com um Confiança que não conseguia passar pelas linhas defensivas do Tricolor e um Leão segurando o resultado trocando passes na defesa. Resultado: 4 a 0 e confiança para o Clássico-Rei.

O Fortaleza encara o Ceará no próximo domingo, na Arena Castelão, às 16 horas, pelo Cearense. No Nordestão, enfrenta o rival na Arena Castelão, às 18 horas, no dia 17. O Confiança enfrenta na quinta-feira (17) o Vitória, no Batistão, às 21h30.