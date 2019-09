Em jogo fraco tecnicamente, Fortaleza perde para o Fluminense na Arena Castelão

Em partida fraca tecnicamente na Arena Castelão, o Fortaleza parou no goleiro Muriel e acabou derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 neste sábado (7). O gol carioca foi marcado por João Pedro, aos 40 do 2º tempo.

O resultado deixa o Fortaleza na 13ª posição, com 21 pontos. O Leão volta a campo no próximo domingo (15) diante do Bahia. A partida acontece na Arena Fonte Nova, às 16 horas, e fecha o 1º turno do Brasileirão.

Já o Fluminense sobe para 17º, com 15 pontos. A equipe carioca vai enfrentar o Corinthians na mesma data, pela 18ª rodada. O jogo ocorre às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo

Wellington Paulista perdeu muitas chances na partida Foto: Camila Lima / SVM

O Fortaleza começou a todo vapor, com pressão na saída de bola do Fluminense e muitos jogadores trabalhando no campo defensivo carioca. Até os cinco minutos, foi cabeceio de Wellington Paulista para defesa de Muriel, Jackson acertando a trave e Juninho finalizando para fora.

Para frear o ímpeto leonino, o Fluminense passou a trocar muitos passes no meio-campo e, aos poucos, foi ganhando terreno em campo. Com a posse, a equipe de Oswaldo de Oliveira passou a levar perigo ao time tricolor e até teve duas chances para abrir o placar, com Nenê e Wellington Nem parando em Felipe Alves - grande nome do 1º tempo.

Armado no 4-3-3, com um trio de volantes, o Fortaleza tinha espaço para contra-atacar, no entanto, pecava no último terço do campo ao errar passses em excesso. Aos 40, até abriu o placar com Wellington Paulista aproveitando rebote na pequena área, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou o gol por impedimento.

Na volta do intervalo, a partida ficou ainda mais aberta. O Fortaleza pouco criou no início, sempre errando muitos passes. Aos 10, o técnico Zé Ricardo mandou a campo Osvaldo e Romarinho na tentativa de deixar o plantel mais ofensivo.

As mexidas surtiram efeito, com o Fortaleza buscando mais o gol. Osvaldo teve a chance de abrir o placar aos 18, com chute defendido por Muriel. No minuto seguinte foi a vez de Wellington Paulista exgir intervenção do arqueiro. Com uma partida fraca tecnicamente, faltou fôlego ao Leão para buscar o resultado em casa. A punição veio aos 40, quando João Pedro aproveitou passe de Nenê e marcou para o time tricolor: 1 a 0 na Arena Castelão.

Ficha técnica

Fortaleza 0x1 Fluminense

Local: Arena Castelão

Cartões amarelos: Nem (F), Yony (F) e Felipe (F).

Gol: João Pedro - 40' 2ºT (0x1)

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Gabriel Dias e Juninho (Osvaldo); André Luís (Romarinho), Felipe Pires (Edinho) e Wellington Paulista. Técnico: Zé Ricardo.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton (Yuri), Ganso e Nenê; Wellington Nem (Frazan), Yony e João Pedro. Técnino: Oswaldo de Oliveira.