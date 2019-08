Em inédita final inglesa, Liverpool e Chelsea buscam taça da Supercopa da Europa

Em uma inédita decisão entre dois times ingleses que valerá o título da Supercopa da Europa, Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas, em Istambul, na Turquia, onde um dos clubes vai erguer o seu primeiro troféu nesta temporada 2019/2020 do futebol do Velho Continente.

Atual vencedor da Liga dos Campeões, o time comandado por Jürgen Klopp terá pela frente um rival londrino que faturou a última Liga Europa. O confronto ocorrerá no Vodafone Park, estádio do Besiktas, onde o Liverpool terá a chance de se igualar ao Real Madrid como segundo maior ganhador da Supercopa, com quatro taças, depois de ter triunfado anteriormente em 1977, 2001 e 2005. Também foi vice em 1978 e 1984.

Já o Chelsea, campeão em 1998, voltará a jogar a Supercopa europeia após ter sido derrotado nas duas últimas vezes em que disputou o título: em 2012 e 2013, anos em que foi superado por Atlético de Madrid e Bayern de Munique, respectivamente. Nas duas ocasiões, o ídolo Frank Lampard, hoje treinador do clube de Londres, atuou como capitão da equipe inglesa.

E o Liverpool entrará em campo defendendo o favoritismo como atual campeão europeu e após abrir o Campeonato Inglês com uma goleada por 4 a 1 sobre o Norwich, na última sexta-feira. Já o Chelsea iniciou de forma decepcionante o torneio nacional ao levar um 4 a 0 do Manchester United, no domingo, no estádio Old Trafford.

Boas lembranças

Para o time dirigido por Klopp, buscar o título em Istambul tem um sabor especial, pois foi justamente na capital turca que o Liverpool se sagrou, de maneira histórica, em 2005, campeão europeu pela quinta vez. Naquela ocasião, o time chegou a estar perdendo para o Milan por 3 a 0 na final continental, mas foi buscar um surpreendente empate por 3 a 3 e depois triunfou nas cobranças por pênaltis para levantar a taça.

"Trata-se de um lugar especial para todo torcedor do Liverpool. Jamais será esquecido. Temos muitos torcedores aqui", diz o treinador alemão. E ele exaltou o peso que os fãs do clube poderão ter para esta almejada conquista. "Espero que a nossa torcida compareça em bom número para que possam criar um ambiente favorável, pois precisamos de ajuda. O Chelsea é uma equipe muito forte", ressaltou.

Pelo lado do time londrino, apesar da goleada sofrida para o Manchester United no final de semana, Lampard exibe confiança na possibilidade de conquistar a Supercopa. "Estou otimista porque eu acredito nos jogadores. Nós estamos aqui na final porque nós merecemos estar devido às conquistas dos jogadores e do clube na temporada passada", afirmou o treinador, que aposta que a sua equipe poderá desbancar o favoritismo do rival, que também é o atual vice-campeão inglês. "Eles têm um bom treinador e bons jogadores também, então este vai ser um teste para nós, mas eu sei que se jogarmos o nosso melhor futebol nós podemos vencer o jogo", afirma Lampard.

Para este jogo, o volante francês Kanté virou dúvida após sofrer leve lesão. Já o meia-atacante brasileiro Willian é desfalque certo para o duelo, em razão de contusão no joelho. "A pré-temporada foi muito intensa para Willian e o jogo será duro. Temos de ter cuidado com ele. Estará fazendo exercícios (de reabilitação) nesta semana e amanhã estará no banco de reservas", revelou. Nos atuais campeões da Europa, o goleiro brasileiro Alisson será desfalque depois de ter se lesionado na estreia do Inglês. Ele dará lugar ao espanhol Adrián.

Maiores campeões

Barcelona e Milan, com cinco títulos cada, são os dois maiores vencedores da Supercopa da Europa. E logo atrás do Real Madrid no ranking de ganhadores do torneio estão, ao lado do Liverpool, o Ajax e o Atlético de Madrid, que também possuem três taças cada.

Para a equipe de Klopp, vencer nesta quarta também significará não desperdiçar a oportunidade de conquistar o seu segundo troféu nesta temporada, pois o time abriu este seu ciclo 2019/2020 sendo superado pelo Manchester City na decisão da Supercopa da Inglaterra. No último dia 4, no estádio de Wembley, em Londres, caiu na decisão por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.