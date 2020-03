Em homenagem ao Dia da Mulher, Ceará faz promoção nos ingressos para jogo com Atlético-CE

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Ceará iniciou a venda de ingressos para o duelo com o Atlético-CE com promoção nos ingressos. As torcedoras alvinegras terão direito à meia-entrada na partida que acontece no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada atrasada do Campeonato Cearense. Os sócios-torcedores do clube também estão inclusos na promoção.

Vindo de uma vitória de goleada por 4 a 0 sobre o River-PI, pela Copa do Nordeste, o Vovô tem sérios planos emplacar resultados positivos. Para isso, o clube espera contar com o apoio de sua torcida e está fazendo promoção para o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, data em que o Vovô enfrenta a Águia da Precabura em busca da liderança da 2ª fase do Estadual.

Mesmo o mandante da partida sendo o Atlético-CE, todas as mulheres e sócios-torcedores do Alvinegro de Porangabuçu poderão comprar seus bilhetes por 50% do valor.

Veja abaixo os valores.

Arquibancada laranja: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Cadeira social: R$ 60 inteira / R$ 30 meia