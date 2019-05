Em estreia pela Série A, Fortaleza é goleado por Palmeiras fora de casa

Após 13 anos, o Fortaleza voltou a jogar pela Série A do Brasileirão. Em estreia, o Tricolor foi derrotado pelo Palmeiras, na noite desta domingo (28), no Allianz Parque, por 4 a 0. Zé Rafael (2), Marcos Rocha e Bruno Henrique marcaram os gols da vitória do time paulista.

O jogo

Em primeiro tempo de total pressão do Palmeiras, os donos da casa saíram na frente do marcador. Com 16 minutos de bola rolando, Diogo Barbosa cruzou à meia altura na área tricolor. Zé Rafael dominou e chutou cruzado para abrir o placar para o Verdão. Palmeiras 1x0 Fortaleza

A única vez que o Leão chutou para o gol foi com Wellington Paulista arriscando de fora da área, mas a bola subiu demais e foi para longe do gol.

Goleiro do Tricolor, Felipe Alves salvou sua equipe em duas oportunidades. Na primeira, o camisa 12 saiu cara à cara com Dudu e defendeu o chute do atacante palmeirense. No fim da primeira etapa, Gustavo Scarpa recebeu lançamento, mas o arqueiro do Fortaleza saiu afastando o perigo antes que o meia pudesse chegar.

De volta para os últimos 45 minutos, a equipe paulista continuou pressionando e não demorou muito para fazer o segundo. Autor do primeiro gol, Zé Rafael chutou cruzado para dentro da área e o lateral-direito Marcos Rocha só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Palmeiras 2x0

O Leão chegou perto de diminuir o marcador com Osvaldo. O camisa 11 do Fortaleza chutou duas vezes, em sequência, na direção do gol, mas arqueiro Weverton fechou as portas para o atacante cearense.

Participando de três dos quatro os gols do Palmeiras na partida - com dois gols e uma assistência -, Zé Rafael fez a festa da torcida palmeirense mais uma vez. Após cobrança de lateral na área, a bola passou por toda a defesa cearense e sobrou para o meia ampliar de cabeça aos 25 minutos. Palmeiras 3x0 Fortaleza

Faltando três minutos para o fim do jogo, Bruno Henrique fez o quarto dos palmeirenses. Marcos Rocha cruzou para trás e Hyoran fura na hora do chute. Bruno Henrique aproveitou a sobra e fez o quarto dos donos da casa aos 45 minutos. Palmeiras 4x0 Fortaleza

Com o resultado, o Fortaleza terminou a rodada na penúltima posição sem nenhum ponto somado. Já o Palmeiras ficou em segundo com três pontos.

O Leão volta à campo na quarta-feira (1), às 21h30, pela segunda rodada da Série A do Brasileirão contra o Athletico/PR, atual segundo colocado com três pontos, na Arena Castelão.