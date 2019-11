Em dois tempos distintos, Ceará perde para a Chapecoense e não se afasta do Z4

O Ceará foi derrotado pela Chapecoense, neste domingo (17), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. O Vovô, que teve as melhores chances na primeira etapa, caiu de rendimento no segundo tempo e acabou perdendo com gol marcado por Everaldo, aos 36 da etapa final. Resultado mantém o alvinegro em 15º com 36 pontos, apenas um ponto a mais que o Cruzeiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O jogo

Com muito equilíbrio e bastante movimentada, cearenses e catarinenses deixaram o primeiro tempo empatados sem gols. Em etapa de muita velocidade, os times criaram chances claras de gols e os goleiros Diogo Silva, do Ceará, e João Ricardo, da Chapecoense, foram obrigados a fazer grandes defesas.

Pelo lado do Vovô, as jogadas trabalhadas resultaram em oportunidades reais de Thiago Galhardo, Bergson e Fabinho. Mas ou acabara indo para fora ou pararam nas mãos do camisa 1 do Verdão. Com Diogo Silva atento, a melhor chance da Chape saiu dos pés de Henrique Almeida que recebeu passe na área, saiu de frente com o arqueiro alvinegro e o viu fazer grande defesa com o pé direito.

Retornando para o segundo tempo, o Vovô logo balançou as redes. Aos seis minutos, Felipe Silva deu passe de calcanhar para João Lucas que manda na área. À frente da linha, Bergson não toca na bola, que desvia no zagueiro e vai na trave. A bola sobra para Chico, que manda para o fundo das redes. Porém, a arbitragem marcou impedimento do camisa 77.

Com queda de rendimento dos alvinegros, a Chapecoense passou a crescer na partida e abrir o marcador. Com o relógio batendo os 36 minutos, Everaldo fez jogada individual pela direita, pedalou para cima de Samuel Xavier e bateu no canto esquerdo do Diogo Silva para colocar sua equipe à frente do placar.

Com o resultado, o Ceará se mantém em 15º com 36 e não tem chances de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada já que o Cruzeiro, com 35 em 18º, empatou com o Atlético-MG no último sábado (16).

O alvinegro volta a campo no próximo domingo (24), quando recebe o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h, pela 34ª rodada do Brasileirão.