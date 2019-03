Em dia especial para Godín, Uruguai bate o Usbequistão em amistoso na China

Em seu primeiro de dois amistosos na China, a seleção do Uruguai não teve dificuldades, nesta sexta-feira (22), para derrotar o Usbequistão por 3 a 0, na cidade de Nanning, e avançou à final do torneio amistoso China Cup, no qual defende o título obtido em 2018. O adversário será a Tailândia, que na, última quinta (21), venceu a China por 1 a 0. O jogo será nesta segunda, no mesmo local.

Mesmo sem a presença de dois dos mais importantes jogadores da seleção - os atacantes Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, se recuperam de lesão -, a partida na China teve um sabor especial para o zagueiro Diego Godín. O defensor do Atlético de Madrid completou, nesta sexta (22), 125 jogos com a camisa do Uruguai e se igualou a Maxi Pereira como o atleta que mais defendeu o país.

Em campo, o Uruguai não demorou muito para impor a sua superioridade e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após um cruzamento pela direita que passou por toda a área usbeque, o lateral-esquerdo Gastón Pereiro dominou e chutou cruzado para fazer 1 a 0. Pouco depois, aos 23, foi a vez de Stuani marcar em um belo gol de cobertura.

Na segunda etapa, a seleção asiática buscou mais o ataque e fez o goleiro Fernando Muslera trabalhar. Mas quem mostrou efetividade foi o time uruguaio, que aos 36 minutos definiu o placar com mais um gol de Stuani. O atacante recebeu um passe de Johnatan Rodríguez na área e bateu de primeira para balançar as redes.

OUTROS JOGOS

Também na Ásia, a Coreia do Sul sofreu para derrotar a Bolívia por 1 a 0, em amistoso disputado na cidade de Ulsan. Em uma grande noite do goleiro boliviano Ruben Cordano, os sul-coreanos conseguiram vencê-lo com um gol de Lee-Chung Yong aos 40 minutos do segundo tempo.

Na noite de quinta (21), outra seleção da América do Sul esteve em campo e também foi derrotada. Na cidade de Orlando, na Flórida, os Estados Unidos jogaram melhor e bateram o Equador por 1 a 0. O único gol do jogo veio em uma jogada individual de Zardes na reta final do segundo tempo, aos 35 minutos.