Em crise e 1º rebaixado do Brasil em 2020, Horizonte pode não jogar mais no ano

O Horizonte foi o 1º rebaixado do Brasil em 2020 numa competição estadual. O Galo do Tabuleiro perdeu por 4 a 1 para o Floresta nesta quarta-feira (22) e encara o Pacajus no sábado, às 16h, na rodada final do estadual. E esta pode ser a última partida oficial de 2020 do clube, que vive uma crise não só dentro de campo, mas fora dele.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do clube metropolitano, Paulo Wagner, declarou que a já tradicional Taça Fares Lopes, que ocorre normalmente em setembro, pode não contar com o Horizonte neste ano.

"Não sei se o Horizonte vai participar da Fares Lopes. A situação não tá fácil. Vamos nos reunir com a prefeitura, que patrocina o time, e discutir o que vamos fazer. Está nas mãos dela", disse o presidente do Galo do Tabuleiro, que planeja conversar nos próximos dias com o prefeito da cidade, Chico César.

O já confirmado lanterna do Cearense, com uma rodada de antecedência, planejou contratar atletas antes da disputa da elite estadual, mas obteve sucesso devido à situação financeira. Pior ataque da competição (2 gols), Paulo Wagner avaliou o desempenho da equipe até aqui.

"Desempenho 0. Um time jovem, não podemos cobrar. A ideia era trazer 6 reforços, mas sem o dinheiro na mão, não foi possível", relatou o presidente.

Técnico do Horizonte neste campeonato, Roberto Carlos dos Santos viu o descenso como um destino quase inevitável para o clube.

"Não teve investimento nenhum. Era esperado. Jamais queríamos isso. O garoto com mais idade do ataque tem 20 anos e nunca jogou uma competição profissional. Se quem tem experiência sente, imagina quem não tem", analisa o treinador, em sua 3ª passagem no time.