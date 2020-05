Em crescimento nos eSports, Ceará participará da Taça Libertadores de Fifa Pro Clubs

O Ceará investiu forte nos eSports em 2020. O Alvinegro, que foi campeão da 1ª Copa Cearense de Futebol Digital, agora se prepara para outro desfaio: a Taça Libertadores da América de Fifa Pro Clubs, modalidade que um jogador controla apenas um avatar da equipe, havendo uma pessoa na função do goleiro, e outras nos papéis de zagueiros, laterais, meias e atacantes.

O Vovô garantiu vaga após a disputa da Pro League da ISL, uma espécie de Campeonato Brasileiro da modalidade. O Alvinegri ficou na segunda colocação entre os 14 times que disputaram o campeonato.

A disputa da Libertadores ocorrerá no mês de julho, entre os dias 1 e 22, e o regulamento do torneio é bem semelhante ao da competição de futebol profissional. Serão 32 equipes participantes, divididos em grupos com quatro times cada, com dois classificados de cada chave para as oitavas de final.

A partir de então, serão fases eliminatórias até a grande decisão.

Zagueiro do time de Fifa Pro Clubs do Vovô, Gabriel Pavão falou sobre a participação na competição internacional.

“A Libertadores CSVP é a competição mais tradicional e de maior ambição pelas equipes do Fifa Pro Clubs no continente. Já tive a oportunidade de jogar algumas vezes, disputei a decisão e é a competição que mais quero ganhar. Contamos muito com a torcida do Vozão. Estamos muito animados e confiantes em lutar por este título”, disse.

Essa será a primeira competição internacional de algum time de eSports do Estado. As partidas terão transmissão na página oficial de eSports do Alvinegro, em Ceará eSports.