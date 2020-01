Em casa, Pacajus vence Barbalha e larga bem na 2ª Fase

No primeiro jogo desta quarta-feira pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, o Pacajus surpreendeu o Barbalha, vencendo por 3 a 2, no estádio João Ronaldo, em Pacajus, largando com 3 pontos na tabela de classificação. Os gols do Indio foram marcados por Testinha, Paulista e Vitor, com Cléber marcando duas vezes para o Barbalha.

O resultado não deixa de ser surpreendente, pela campanha das duas equipes na 1ª Fase, já que o Barbalha disputou o título da 1ªFase, terminando em 2º com 14 pontos, enquanto o Pacajus, foi o 6º com 7, apenas um ponto do rebaixado Floresta, com 6.