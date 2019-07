Em Budapeste, Rafaela Silva conquista segundo ouro seguido no Circuito Mundial

A campeão olímpica Rafaela Silva não para de colecionar pódios nesta temporada de 2019. Nesta sexta-feira (12), foi passando por suas adversárias e venceu, no primeiro dia de disputas do Grand Prix de Budapeste, na Hungria, a kosovar Nora Djakova para conquistar o bicampeonato. Este foi o segundo ouro seguido da carioca no Circuito Mundial do IJF e o sexto do ano. Com mais uma conquista, Rafaela chegou ao segundo ouro e quarta prata de 2019.

"Fiz uma competição boa. Consegui aproveitar bastante os treinamentos que fizemos em Alicante e em Valência para praticar algumas técnicas que eu vinha trabalhando e soltar mais golpes", comentou a campeã.

Na fase preliminar, a brasileira venceu três duelos seguidos por ippon. Com golpes de imobilização, Rafaela venceu a espanhola Carla Mascaro e a austríaca Sabrina Filzmoser nas oitavas e semis, respectivamente. Na semifinal, encarou a húngura Hedvig Karakas. Mesmo com a torcida contra, a carioca conseguiu vencer após um contra-golpe no golden score, marcando o waza-ari que o levou à final.

O confronto pelo ouro foi uma reedição do Grand Prix de Tbilisi, em que Rafaela acabou ficando com a prata. Mas, desta vez, a brasileira não deixou o ouro escapar e brilhou no lugar principal do pódio. Eficaz com golpes de contra-ataques, a carioca esperou pelas entradas de Gjakova e respondeu duas vezes com waza-ari.

"Eu já estava entalada com essa final da Geórgia que perdi para essa adversária. Então, dessa vez, fui com um pouco mais de sangue nos olhos. Estou feliz com o desempenho. É manter o foco agora e seguir firme nos treinos para os Jogos Pan-Americanos e para o Campeonato Mundial", finalizou.