Em boa fase no Santos, Felipe Jonatan espera ser chamado para seleção olímpica

Vivendo um bom momento com a camisa do Santos, o lateral Felipe Jonatan tem a esperança de ser incluído nesta sexta-feira (20) na lista de convocados pelo técnico André Jardine para a seleção brasileira olímpica que fará amistosos contra Venezuela e Japão, respectivamente nos dias 10 e 14 de outubro, em Recife.

O jogador de 21 anos afirmou na última quarta-feira, em entrevista coletiva, que atuar pela equipe nacional é um dos seus "maiores sonhos" e agora está confiante de que poderá ganhar uma chance no time que vive o ciclo final de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

"Eu estava ansioso na última convocação por estar jogando, mas continuo trabalhando. O Santos é uma grande equipe, estou jogando e sendo observado, e espero agora pintar nessa lista aí", destacou o atleta.

Caso seja convocado, Felipe Jonatan vai desfalcar o Santos em dois jogos do Campeonato Brasileiro. Primeiro ficará fora do clássico diante do Palmeiras, no dia 9 de outubro, na Vila Belmiro, e depois da partida diante do Internacional, no dia 13, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na terceira posição do Brasileirão, com 37 pontos, a cinco do líder do Flamengo, o Santos voltará a campo pela competição neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno.