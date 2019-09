Em áudio, Mancini diz que se demitiu após Daniel Alves pedir contratação de Diniz

Ex-coordenador de futebol do São Paulo, Vagner Mancini afirmou, em áudio obtido pelo UOL Esporte, que decidiu se demitir do São Paulo após o meia Daniel Alves ter pedido a contratação do técnico Fernando Diniz à cúpula são-paulina. A reportagem procurou Mancini para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

"Sabe por que eu saí? Eu fui efetivado no cargo e, quatro horas depois, o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz. Eles [dirigentes] me chamaram e falaram que estavam em dúvida. Eu falei: 'Ué, se vocês estão em dúvida, então vão atrás do Diniz que eu estou indo embora, tchau'. Foi isso", afirmou Mancini na mensagem.

Segundo integrantes do departamento de futebol do São Paulo, a diretoria do clube consultou Mancini sobre a possibilidade de assumir o time contra o Flamengo neste sábado (28). Isso teria acontecido antes da coletiva de despedida de Cuca, na tarde de quinta (27), quando o executivo de futebol Raí confirmou Mancini como o treinador apenas contra os flamenguistas. O então coordenador de futebol aceitou o desafio.

Ainda de acordo com integrantes do departamento de futebol são-paulino, depois do pronunciamento de Cuca, durante o treino da equipe, a diretoria considerou o nome de Diniz para o cargo de técnico. Após a atividade, lideranças do elenco foram chamadas pela diretoria. Questionados sobre Diniz, os jogadores se mostraram empolgados.

Mancini, então, foi avisado que o São Paulo faria uma proposta a Diniz, mas que continuaria como técnico para o duelo com o Flamengo. Ele teria ficado magoado com a situação e se sentido desprestigiado pelos jogadores. Por isso, teria pedido a demissão. Na ocasião, ele divulgou um comunicado se justificando.

"Acredito, como coordenador, que a diretoria do São Paulo Futebol Clube deve estar livre na tentativa de recuperação do time e do clube para alcançar resultados que a torcida espera e merece. Por isso, comunico meu desligamento do São Paulo. Desejo tranquilidade e leveza no desafio de uma reestruturação e no trabalho da nova comissão técnica", afirmou Mancini em nota logo depois de sua saída.

Mancini chegou ao São Paulo no começo do ano para ocupar o cargo de coordenador de futebol. Em fevereiro, a diretoria decidiu tirar André Jardine do comando da equipe e, em seguida, anunciou Cuca, que pediu para assumir o time dali a alguns meses, por ainda se recuperar de uma cirurgia no coração. Com isso, Mancini passou a ser o treinador são-paulino interinamente até voltar para o cargo administrativo.