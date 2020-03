Em apresentação, Enderson Moreira nega interesse do Cruzeiro em Felipe Baxola

Apresentado oficialmente como novo treinador do Cruzeiro, nesta quinta-feira (26), Enderson Moreira negou interesse em levar o meia alvinegro Felipe Silva (Baxola) ao time mineiro. O comandante afirmou que o clube de Belo Horizonte busca sim reforços, mas que, de momento, o camisa 10 do Vovô não faz parte desta lista.

Em relação a nomes quanto ao Felipe Silva e Nilton, tive agora com o Felipe (no Ceará). Atletas de muita qualidade, mas a gente está buscando algum caminho diferente. Não temos conversado muito sobre esses nomes. Pode ser algum tipo de alternativa, mas não no primeiro momento. Estamos buscando outros tipos de prioridades", disse o ex-técnico do Ceará.

Enderson Moreira trabalhou em duas oportunidades com Felipe. No ano passado, em sua primeira passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu, e agora em 2020, quando retornou ao clube. Sob seu comando, Felipe Silva, apelidado de Baxola, passou a ganhar mais espaço nesse ano. No entanto, acabou virando opção no banco com a chegada de Vina, líder de assistência do clube na temporada com cinco passes que finalizaram em gols, além de três gols marcados em 12 jogos.