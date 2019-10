Eliminado na Libertadores, Grêmio pode virar 'aliado' de Ceará e Fortaleza na Série A

Após ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores, na última quarta-feira (23), o Grêmio pode virar um "aliado" de Ceará e Fortaleza na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque os gaúchos irão enfrentar adversários diretos de Vovô e Leão nas próximas rodadas da elite do futebol nacional.

Precisando ficar pelo menos no sexto lugar do Brasileirão para se classificar para a disputa sul-americana de 2020, o tricolor gaúcho pode ser tornar um "cúmplice" de Ceará e Fortaleza, que lutam para garantirem suas vagas na Série A do próximo ano.

Nas próximas 11 rodadas, as últimas desta edição da Série A, o time comandando pelo técnico Renato Gaúcho terá seis jogos que são de adversários diretos de Leão e Vovô, como Vasco, CSA-AL, Chapecoense, Cruzeiro, Goiás e Botafogo. O Manequinho, por exemplo, é o adversário dos gaúchos já no próximo sábado (26).

A situação dos cariocas é bem parecida com a dos cearenses. Enquanto Fortaleza e Ceará estão em 13º, com 31 pontos, e 15º, com 29, respectivamente, Vasco e Botafogo são, em sequência, 11º, com 37, e 14º, com 33.

Opositor do Fortaleza no sábado (26), o Cruzeiro está na 17ª colocação com 28 pontos, um a menos que o Ceará. Os mineiros também enfrentam os gaúchos, mas apenas na 37ª e penúltima rodada. Lutando para escapar do rebaixamento, o CSA-AL é o 18º com 26 pontos e enfrenta o Grêmio na 31ª rodada. A vitória do Leão sobre os mineiros ajudaria o Vovô, seu maior rival. Pois assim, o time de Abel Braga estacionaria nos 28 pontos e não teria como ultrapassar o Alvinegro de Porangabuçu na tabela nesta rodada.

Uma vitória dos gremistas no jogo deste sábado (26), pela 28ª rodada, seria de grande ajuda aos dois cearenses. Dependendo dos resultados dos demais jogos, o Fortaleza pode terminar a rodada até mesmo na 14ª posição, com 34 pontos. Já o Ceará, mesmo chegando aos 32 por ter um ponto a menos que o Botafogo.

Veja a tabela dos jogos do Grêmio que interessam a Ceará e Fortaleza.

28ª rodada, sábado (26), 16h, Arena do Grêmio

Grêmio x Botafogo

29ª rodada, quarta-feira (30), 21h30, São Januário

Vasco x Grêmio

31ª rodada, quinta-feira (7/11), 21h, Arena do Grêmio

Grêmio x CSA-AL

32ª rodada, domingo (10/11), 19h, Arena Condá

Chapecoense x Grêmio

37ª rodada, quarta-feira (4/12) - horário e local ainda não definidos

Grêmio x Cruzeiro

38ª rodada, domingo (8/12) - horário e local ainda não definidos

Goiás x Grêmio