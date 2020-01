Elencos do Leão e do Vovô realizam exames médicos para início da pré-temporada

A manhã desta terça-feira (7) foi de cuidados médicos para as equipes do Ceará e do Fortaleza, em preparação para a pré-temporada de 2020. Ambos os times estream no Campeonato Cearense na 2ª fase, no fim de janeiro.

“É importante você saber como está o seu corpo, o que precisa ser melhorado, qual a necessidade que você está tendo, para que seja possível desempenhar nosso melhor papel", afirmou o volante Ricardinho.

O elenco do Vovô realizou os exames no Hospital Regional da Unimed enquanto os tricolores foram ao Hospital Otoclinica Sul, onde passaram por exames clínicos, laboratoriais e cardiológicos.

Atacante Osvaldo e o Dr. Assis Carvalho durante o check-up Foto: Leonardo Moreira

"O exame é pra avaliar se houve alguma alteração entre o período de férias, quando ficaram longe dos nossos olhos, só pra garantir que tá tudo bem e o retorno aos jogos", disse o Dr. Vinicius Castelo Branco, médico do Fortaleza.