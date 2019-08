Elenco do Figueirense viaja ao Mato Grosso, mas não descarta W.O contra o Cuiabá

O elenco do Figueirense embarcou na manhã desta segunda-feira para Cuiabá-MT, onde enfrenta o Cuiabá, às 21h30 desta terça (20), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar disso, por conta da grave crise financeira alvinegra, existe a possibilidade de que o jogo não ocorra.

No domingo (18), em nota oficial, a diretoria do clube catarinense afirmou que "quitará o salário CLT de julho e as duas imagens em atraso até o próximo dia 28 de agosto. Os parâmetros estão ajustados no termo de compromisso assinado entre a Elephant, gestora da Figueirense Ltda, e a Associação Figueirense".

Os jogadores, que também estão sem ver o recolhimento do Fundo de Garantia (FGTS) desde o começo do ano, rebateram e afirmaram que só entrarão em campo em caso de quitação das dívidas com todos os funcionários do clube até o dia da partida.

Além disso, o grupo exige que não haja represálias por parte da diretoria, como rescisões e demissões. Para evitar maiores polêmicas, os jogadores optaram por não falar com a imprensa presente no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis.

Após 16 rodadas da Série B, o Figueirense soma 20 pontos e aparece na 12ª colocação. América-MG e Criciúma, com 17, abrem a zona de rebaixamento, enquanto que a Ponte Preta, com 26 em quarto lugar, fecha o grupo de acesso.