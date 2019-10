'El Clásico' é adiado e será dia 18 de dezembro no Camp Nou

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, válido pela 10ª rodada do 1º turno do Campeonato espanhol e previsto inicialmente para 26 de outubro no Camp Nou, será disputado em 18 de dezembro, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Comitê de Competição, órgão disciplinar da RFEF, decidiu a nova data depois de examinar as alegações apresentadas pelos dois clubes, que concordavam com o dia 18/12, e as da Liga de Futebol (LaLiga), que desejava a partida em 4 de dezembro.

Os incidentes violentos da semana passada na Catalunha durante as manifestações contra as prisões de nove líderes independentistas incentivaram a LaLiga a pedir a inversão do mando de campo do clássico de 26 de outubro, para Madri. A volta, em março, aconteceria assim em Barcelona.

O Comitê de Competição, diante da negativa de ambos os clubes, retirou esta proposta e decretou o adiamento da partida para 18 de dezembro. A LaLiga era contra a nova data por coincidir com uma rodada da Copa do Rei.

Após a decisão do Comitê, o Campeonato Espanhol afirmou em comunicado que "não concorda com a resolução" e que estuda a possibilidade de "tomar ações legais" para fazer valer seus direitos.

Para a LaLiga, jogar em 18 de dezembro o maior clássico do futebol mundial, uma partida com audiência de 650 milhões de telespectadores, prejudicaria os interesses televisivos das equipes que disputam a rodada da Copa do Rei, segundo fontes do campeonato espanhol.

Em suas alegações ao Comitê de Competição, a LaLiga afirmou que o clássico é "uma partida-chave para a comercialização conjunta dos direitos audiovisuais, com um enorme impacto econômico, não podendo por isso deixar a decisão nas mãos dos dois clubes participantes".

A LaLiga também argumentou que, caso o clássico seja disputado em 18 de dezembro, também coincidirá com uma das semifinais do Mundial de Clubes, que terá a presença do Liverpool.