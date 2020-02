Edson Cariús fala sobre Copa Sul-Americana e revela: "Estou realizando um sonho"

Vice-artilheiro do Fortaleza em 2020 com dois gols, Edson Cariús comentou sobre o duelo com o Independiente da Argentina, no próximo dia 13, pela Copa Sul-Americana, e afirmou estar vivendo um sonho.

"Eu não tinha visto a lista (de relacionados contra o Independiente-ARG) ainda. Ontem me mandaram antes do jogo e muitas pessoas me parabenizaram porque meu nome estava lá. É um sonho que estou realizando em poder jogar uma disputa internacional por uma equipe do nosso Estado", disse o centrovante tricolor.

Destaque do Ferroviário por dois anos seguidos pelo alto número de gols marcados, Cariús pensa grande e quer deixar seu nome registrado na história centenária do Leão.

"Temos muitas coisas para conquistar e temos tudo para continuarmos fazendo história. Passam muitas coisas na minha cabeça porque a pouco tempo atrás eu estava disputando a Série C e campeonato estadual. Hoje estou em um time grande, na Primeira Divisão e disputando uma competição como essa que é a Copa Sul-Americana. Muita alegria poder estar em um clube como esse, que abriu as portas para mim e acreditou no meu trabalho. Isso é gratificante. Fui muito bem recebido aqui no Fortaleza pelos meus companheiros, todos funcionários e a torcida", contou.

Vindo de dois gols nos dois últimos jogos, Edson Cariús fica atrás somente de Osvaldo que balançou as redes em três oportunidades nesta temporada. O centroavante afirmou que está buscando aproveitar as chances que tem recebido do técnico Rogério Ceni para que possa cravar sua vaga entre os titulares.

"Estou feliz pelo momento que venho vivendo dentro do clube. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Tenho aproveitado as oportunidades. Como o professor Rogério fala, oportunidade todo mundo vai ter. Então estou procurando aproveitas o máximo possível as oportunidades que estou tendo", disse o atleta tricolor.

Antes de entrar em campo diante do Independiente-ARG no dia 13, o Tricolor do Pici terá o Santa Cruz de Recife-PE como seu próximo adversário, pelo Nordestão, no sábado (8).

"Sabemos que teremos um jogo muito importante para a história do clube, mas antes precisamos vencer o Santa Cruz em casa. Precisamos desses três pontos para darmos sequência na competição e para que a gente possa encostar na parte de cima da classificação", finalizou.

Neste sábado (8), o Fortaleza recebe o Santa Cruz, às 16h, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.