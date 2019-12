Edson Cariús fala de 2020 e se declara ao Fortaleza: "É um sonho"

A busca por reforços no Fortaleza será intensificada após a definição de Rogério Ceni no comando da equipe, mas o clube tem um nome certo para 2020: Edson Cariús. Ídolo do Ferroviário, o atacante assinou um pré-contrato com o Leão até 2020 e se apresenta no Pici no dia 5 de janeiro. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, prometeu manter o faro de artilheiro com a camisa tricolor e se declarou ao novo time - a íntegra será divulgada na edição do Diário do Nordeste de sexta-feira (13).

"Para mim é um sonho, o Fortaleza é um time que eu levo comigo bem antes de ser jogador. Sou apaixonado pela torcida, é sem comentários, e fico me vendo lá. Fico imaginando aquele momento porque é o que todo jogador espera, poder vivenciar aquela torcida. Mas preciso me dedicar bastante para dar alegria ao torcedor. Tenho que estar preparado para tudo aquilo acontecer", destacou.

Na temporada, Cariús participou de 42 jogos e fez 21 gols. Iniciou o ano no Ferroviário, onde disputou o Campeonato Cearense e a Série C do Brasileiro. Com a eliminação, solicitou desligamento e fechou com o CRB, de Alagoas, que estava na Segundona. A expectativa agora é ter um ano competitivo com o Fortaleza, que disputará Fares Lopes, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e a Sul-Americana.

Para o setor, o clube já conta com quatro atletas: Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e Ederson. O primeiro compromisso do Leão é o Nordestão, com estreia prevista para o dia 25 de janeiro, sábado, contra o Vitória/BA, às 16 horas, no Barradão. O mês ainda reserva o início do Estadual para o Fortaleza, que entra apenas na 2ª fase com o Ceará. O módulo começa dia 29 de janeiro.