Edson Cariús deixa o Ferroviário e negocia com novo clube

O atacante Edson Cariús está de saída do Ferroviário. O Sistema Verdes Mares apurou que o atleta deixou o Tubarão da Barra e vai anunciar o novo clube nesta semana. Especulado nos times alagoanos CSA e CRB, o jogador tem negociações avançadas com outra equipe nacional.

Com contrato até dezembro de 2019, a saída precoce é motivada pela eliminação do time coral na Série C do Brasileiro. O Ferrão entrou em campo nesta terça-feira (27) contra o Fortaleza, pela 2ª rodada da Taça Fares Lopes, e alegou que o atleta não estava relacionado por opção técnica.

Na temporada, Cariús entrou em campo 30 vezes e marcou 19 gols, sendo um dos artilheiros do país. O atacante entrou para a seleção do Campeonato Cearense e foi o artilheiro do Estadual, com 10 gols. Defendendo o Ferrão desde 2018, foi peça chave nos títulos inéditos da 4ª divisão e da Fares Lopes. Ao todo, participou de 54 partidas no clube e totalizou 35 tentos, apresentando média de 1,5 gols.