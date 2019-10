Edinho lamenta ausência de Romarinho contra São Paulo: "é o melhor do time"

O São Paulo recebe o Fortaleza neste sábado (5) pela 23ª rodada do Brasileirão, no Pacaembu. Um dos templos do futebol no Brasil, o estádio deve receber uma grande festa da torcida local pela volta de Rogério Ceni à sua casa. O atacante do Tricolor cearense, Edinho, fará sua estreia no gramado paulista com a expectativa de tirar algum ponto do time mandante.

"Nunca joguei lá (no Pacaembu). É um campo bom de se jogar, enorme. Estamos bem treinados e esperamos fazer um grande jogo pra conseguir a vitória. Já que eles estão perdendo pontos em seus domínios, esperamos fazer um bom jogo. Sempre respeitando o São Paulo", falou o atleta.

Para o confronto, o técnico Ceni não conta com o titular Romarinho, que sentiu desconforto na vitória contra o Botafogo. Edinho acredita que sua ausência é preocupante para o Leão, mas espera que o substituto do camisa 20 corresponda à altura.

"Espero que ele volte logo. É um grande jogador, o melhor do time atualmente. Ele faz muita falta. Espero que quem Rogério coloque no seu lugar dê o melhor de si", comentou Edinho sobre Romarinho, que tem 1 gol e 2 assistências no Brasileirão.

Apesar de jogar pelo lado direito do campo, Edinho afirma que não tem preferência na posição. O camisa 7 é opção para o setor de Romarinho, que atua mais pelo flanco esquerdo.

"Prefiro é estar dentro de campo, não importa o lado. Já joguei muito no lado direito, onde me acostumei. Mas onde o Ceni optar, vou dar o meu melhor", disse o atacante.

Com o retorno de Ceni, o jogador acredita que o Tricolor irá retomar o bom desempenho dentro de campo, onde os atletas já entendem o modo pelo qual o treinador prefere que sua equipe jogue.

"Nos conhecemos há um bom tempo. São quase 2 anos jogando juntos. Me passou muita experiência. Com ele aqui, esperamos uma arrancada boa no Campeonato. Creio que uma das razões por ele ter voltado foi por conhecer o grupo. Ele implantou um jeito de jogar que deu resultado. Foram 3 títulos. Esperamos voltar a jogar bem e vencer", falou Edinho.