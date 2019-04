Edinho fala de gols em vitória sobre o Ceará: 'vai ficar marcado para o resto da minha vida'

Meia-atacante é natural de Baturité, interior do estado, Edinho foi revelado pelo Fortaleza em 2013. O atleta se destacou, na tarde deste domingo (14), sendo o autor dos dois gols na vitória Tricolor por 2 a 0 sobre o Ceará na primeira final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva após a partida, o jogador valorizou bastante os gols marcados no Clássico-Rei. Cria da base tricolor, Edinho foi revelado pelo Leão do Pici em 2013 e retornou ao clube por empréstimo junto ao Atlético/MG, clube a qual pertence na atualidade.

"Ainda não fui campeão do Cearense. Eu sou da base do Fortaleza, nasci em Baturité. Esse título vai ser muito importante. Nada melhor que fazer gol em clássico, vai ficar marcado para o resto da minha vida", comentou o camisa sete do Leão.

"Vai ficar marcado para o resto da minha vida", comenta Edinho, autor dos gols do @FortalezaEC na vitória por 2 a 0 sobre o @CearaSC.



📹: Alexandre Mota / @alexandremotal pic.twitter.com/6HBKaNMnNj — Jogada (@diariojogada) 14 de abril de 2019

Nos dois clássicos anteriores, que acabaram empatados, Edinho foi bastante criticado pelo torcedor leonino pelo número de gols perdidos. Nesta tarde, além de ter marcado os gols da vitória, o jogador também sentiu a felicidade de balançar as redes do rival em Clássico-Rei.

"No primeiro clássico eu perdir dois gols e eu vinha me cobrando bastante. Hoje fui muito feliz em fazer dois pode ajudar minha equipe, mas o mais importante foi ter saído com o resultado positivo", finaliza.

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar no outro domingo (21), às 16h, na Arena Castelão pelo segundo e último jogo da final do Campeonato Cearense. O Leão pode perder por até um gol de diferença que ainda se sagra campeão do Estadual.