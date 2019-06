Edinho e Quintero são os atletas que mais atuaram pelo Fortaleza

Afastado dos jogos oficiais do Fortaleza há 26 dias, por conta de lesão no músculo adutor da coxa. o atacante Edinho se prepara para voltar com força total na Série A e continuar sendo o motorzinho do time, visto que, com suas arrancadas e jogadas ofensivas, contribuiu muito para o sucesso do Leão.

De acordo com os sites especializados, Edinho já produziu 48 oportunidades ofensivas para o Fortaleza, sendo, pelos efeitos numéricos, o jogador mais produtivo do time até o momento.

Ao lado do zagueiro Juan Quintero, Edinho é o jogador que mais atuou pelo Tricolor na temporada de 2019: 28 jogos cada um, tanto que se desgastou e se lesionou no músculo adutor da coxa. Ele fará exame de imagem hoje, para ver como está a lesão, mas pela previsão dos médicos, necessitará completar seis semanas de tratamento.

O jogador, no entanto, está otimista: “Estou bem melhor, me recuperando bem. Tenho que agradecer à fisioterapia pela dedicação ao meu tratamento e estou com saudade de estar jogando. Mas, agora é recuperar e voltar mais forte”, disse o jogador, numa entrevista à tv do próprio clube. Seu desejo é estar de volta ao time no dia 13/07, às 21 horas contra o Avaí/SC, na Arena Castelão, pela 10ª rodada.

Fortaleza corre contra o tempo para recuperar um de seus principais jogadores na temporada, o atacante Edinho, que tem sido bastante produtivo nas conquistas que o Tricolor conseguiu no ano de 2019