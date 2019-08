Edinho e Matheus Alessandro são dúvidas no Fortaleza contra o Goiás

Os atacantes Edinho e Matheus Alessandro foram desfalques no treinamento do Fortaleza desta quinta-feira (29), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Diagnosticados com uma fascite plantar no pé direito e desconforto muscular na coxa direita, respectivamente, a expectativa é que ambos não atuem contra o Goiás no domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão.

Edinho, inclusive, não participa das atividades com bola desde terça-feira (27) e deve permanecer 10 dias afastado. Para a partida, válida pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro, o técnico Zé Ricardo já não conta com o volante Juninho e o lateral esquerdo Carlinhos, ambos devido ao 3ª cartão amarelo. Como retorno, o Leão apresenta Bruno Melo, que cumpriu suspensão diante do Santos.

No treino, a equipe seguiu montada no esquema 4-3-3. A dúvida fica na formação ofensiva, com André Luís, Felipe Pires e Osvaldo disputando uma vaga entre os titulares.

O Tricolor ocupa a 15ª posição, com 18 pontos - quatro mais que a Chapecoense, primeira integrante da zona de rebaixamento. A provável escalação contra o Esmeraldino é: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Quintero e Bruno Melo; Felipe, Gabriel Dias e Marlon; Romarinho, Felipe Pires (André Luís) e Wellington Paulista.