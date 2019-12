Edinho deixa o Fortaleza e retorna ao Atlético/MG para temporada de 2020

O Fortaleza não contará com o atacante Edinho para 2020. O clube tentou negociar a renovação de empréstimo com o Atlético/MG, que detém contrato com o atleta até junho de 2023, mas não chegou a um acordo. A recusa ocorre porque o Galo tem pretensões de utilizá-lo na próxima temporada.

Formado no Pici, o jogador de 24 anos foi destaque na campanha tricolor durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Na temporada, atuou 51 vezes e marcou oito gols, se sagrando campeão Cearense e da Copa do Nordeste.

O Diário do Nordeste apurou que Rogério Ceni desejava a manutenção da peça ofensiva. Para o setor, o técnico conta agora com Osvaldo, Romarinho, Edson Cariús, Kieza, Ederson e Wellington Paulista.

A primeira ida de Edinho para Minas Gerais foi em 2018, quando a diretoria do Atlético/MG desembolsou R$ 2 milhões ao Guarani/SP - que havia adquirido o passe do atacante. No Galo, sofreu uma lesão muscular na estreia e perdeu espaço, acumulando seis partidas e nenhum gol. Foi então colocado na lista de empréstimo, quando assinou vínculo com Fortaleza até o fim de 2019. O Tricolor do Pici detém 10% dos direitos econômicos do atleta.