Edinho comenta recuperação e projeta retorno ao Fortaleza: "Voltar mais forte"

Edinho chegou ao Fortaleza no início da temporada e logo assumiu o protagonismo com Rogério Ceni. Mas uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda o tirou dos gramados no dia 26 de maio, quando se machucou no empate contra o Vasco em 1 a 1, na Arena Castelão. Em entrevista à TV Leão, o jogador afirmou que se recupera bem e deseja voltar aos gramados o quanto antes.

“Eu estou bem melhor, me recuperando bem, tenho que agradecer à fisioterapia pela dedicação ao meu tratamento e estou com saudade de estar jogando, mas agora é recuperar e voltar mais forte”, declarou.

Na temporada, Edinho soma seis gols em 28 jogos e desfalcou o time tricolor na final da Copa do Nordeste contra o Botafogo/PB, nas oitavas do Athletico/PR e em três jogos do Brasileirão - contra Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Com o Leão ocupando a 13ª posição da Série A, com 10 pontos, o atacante espera que a equipe faça um segundo semestre melhor no certame nacional.

"Creio que a gente podia estar com mais pontos na frente por conta de alguns jogos que nós tropeçamos. A gente não pode dar essa bobeira novamente. É concentrar no que errou para não errar mais e tentar fazer um restante de Série A muito bom e chegar lá em cima", analisou.

O Fortaleza se reapresenta na próxima terça-feira (25), com treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A equipe entra em campo novamente no dia 13 de julho, diante do Avaí, às 21h, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão.