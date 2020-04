Ederson projeta retorno do futebol com portões fechados e longe da torcida: "é a única maneira"

O mundo do futebol vive uma grande incerteza. Não é possível saber quando a bola voltará a rolar em qualquer parte do planeta. No Brasil, que vive momento crítico por conta da pandemia do coronavírus, as dúvidas são muitas. Mas uma coisa parece certa: quando o futebol for retomado, as partidas deverão ser realizadas com portões fechados.

Para o atacante Ederson, do Fortaleza, esta será a única maneira de retomar as atividades.

"Eu tô acompanhando bastante as informações, até pra tentar entender e prever um pouquinho o futuro do futebol brasileiro. Mas eu acredito que, no momento, a única opção é sem torcida mesmo. Infelizmente pra nós, principalmente pro Fortaleza, que sempre jogamos com estádio lotado, com apoio da torcida, vai ser difícil jogar com portões fechados. Mas é a única maneira de voltarmos ao futebol, de voltarmos a fazer o que a gente ama", disse o atacante.

Aos 31 anos, o cearense natural de Pentecoste garante que, mesmo com a adversidade, o Tricolor terá a missão de manter o ritmo do futebol que vinha praticando antes da paralisação.

"Nós temos que estar preparados pra essa adversidade também, de jogarmos assim. Temos que ganhar os jogos e buscar as vitórias, independente com torcida ou não. E se for essa a única opção, a gente vai ter que fazer", destacou.