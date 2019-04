Ederson passará por cirurgia e deve desfalcar o Fortaleza por pelo menos seis meses

O Fortaleza está em situação delicada. Com problemas para treinar devido às chuvas, a equipe já desfalcada de Rogério Ceni perdeu mais uma de suas peças: o atacante Ederson fará parte do departamento médico por pelo menos um semestre. O médico do Fortaleza, dr. Glay Maranhão, informou sobre o estado do atleta e de vários outros que estavam e ainda estão em processo de recuperação.

"O Ederson teve um lesão recente no joelho esquerdo. Estamos prevendo uma cirurgia para a próxima semana. O pós operatório normalmente é de seis meses". O fisioterapeuta do clube, dr. Albino Luciano, falou com mais detalhes sobre o necessário para Ederson se recuperar o mais rápido possível.

"Primeiro temos que desinchar o joelho, garantir que a cicatrização seja bem feita, e garantir que o joelho trabalhe num padrão normal, com um movimento completo, pra em seguida trablhar a parte muscular", explica Albino.

Porém, alguns jogadores estão sendo realocados de departamento, uma boa notícia para o Tricolor do Pici. O dr. Glay deu previsões de volta para certos atletas.

"Estamos liberando hoje os jogadores Nathan e Tião para transição com o departamento físico. Os atletas que estão hoje no departamento médico são Matheus Alessandro, com previsão de ser liberado no início da próxima semana, o Paulo Roberto, que deve ser liberado no final da semana que vem".

Em reta final de Campeonato Cearense, e com as oitavas da Copa do Nordeste começando neste sábado (6), o Leão tem dificuldades para encontrar um time preparado fisicamente e que atue em alto nível em fases tão decisivas.

"Os que mais preocupam são Derley, que estamos trabalhando pra seu retorno na final do Campeonato, e outros que passaram por cirurgia, como Matheus Inácio e Diego. A previsão é para julho fazer um trabalho de transição", conta dr. Glay.