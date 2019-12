EA Sports retira cartas de Van Basten do Fifa após saudação nazista

A EA Sports anunciou nesta segunda-feira (2) que o ex-atacante holandês Marco van Basten foi retirado do game Fifa 20, após ele ter feito piada com uma expressão nazista em uma transmissão da Fox Sports Holanda, onde trabalha como comentarista.

Ao final de uma entrevista ao vivo feita por um repórter do canal, Van Basten disse "sieg Heil" (viva a vitória, em alemão), frase comumente usada para comemorar vitórias do nazismo. Também nesta segunda, a Fox Sports holandesa afastou o ex-jogador por uma semana, com suspensão do salário.

A EA Sports anunciou, com um comunicado no próprio jogo Fifa 20, a retirada das cartas de Van Basten do modo Ultimate Team. Segundo a empresa, a decisão foi tomada a fim de manter o "compromisso com a igualdade e a diversidade no jogo".

Marco van Basten vestiu as camisas de Ajax (HOL) e Milan (ITA), além da seleção holandesa, pela qual conquistou a Eurocopa de 1988. O atacante se aposentou precocemente do futebol aos 29 anos por problemas de lesão.