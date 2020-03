E-Sports: Ceará tem cinco convocados para a Seleção Brasileira e projeta crescimento no setor

A bola está parada em todo o mundo. A pandemia do coronavírus inviabiliza a realização dos torneios esportivos, mas a tecnologia permite que uma categoria siga entretendo o público. Investindo cada vez mais nos esportes eletrônicos, o Ceará tem se destacado e conta com cinco atletas convocados para a Seleção Brasileira.

Os jogadores representarão o país na Copa América CSVP pelo desempenho obtido nas competições da ISL eSports.

Os convocados são Gabriel “GPavaoJ”, Vinícius “vinicd12”, Gabriel “gbecker01”, Thomas “xBecker_12”e Luiz “Dudu__F”.

"Esse elenco do Ceará hoje, praticamente inteiro, é o que era do Santos. E esses jogadores são convocados pra seleção brasileira há mais tempo, pra disputar torneios internacionais. Vários já foram campeões do mundo. Houve investimento do clube para algo que tem um apelo de mídia muito bom", destaca o coordenador de esportes eletrônicos do Alvinegro, Tiago Morais.

INVESTIMENTO NO FUTURO

Com as iniciativas, o Ceará mostra que acredita no futuro dos esportes eletrônicos, categoria que já conta com muitos adeptos e que tem grande exposição no cenário nacional.

"A entrada dos clubes de futebol está ajudando nisso. Hoje, os 3 grandes da capital cearense já estão na modalidade. Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Além deles vários clubes do Nordeste e dos grandes centros", destaca Tiago.

Por enquanto, o Ceará participa da modalidade 11x11 (é a modalidade que cada atleta controla um jogador dentro de campo) no Fifa e também da modalidade 1x1 (em que cada atleta controla todos os jogadores virtuais) no Pro Evolution Soccer(PES). Mas não irá parar por aí.

"Mas a intenção do Ceará é entrar futuramente em outros jogos de grande apelo do cenário, como Free Fire, Fortnite, Counter-Strike, etc. Para isso, estamos estruturando o setor", finaliza.