"É difícil vir aqui e ganhar da gente", diz Carlinhos sobre jogo contra Corinthians no Castelão

O Fortaleza enfrenta o Corinthians neste domingo (28), às 19h, na Arena Castelão com expectativa de casa lotada por parte do lateral tricolor Carlinhos. Autor do primeiro gol do Leão no empate do Atlético Mineiro na última rodada, o defensor analisou o confronto pela 12ª rodada do Brasileirão.

"Por ser dentro de casa, não vai ser fácil. Domingo tem a volta do Felipe, do Edinho. Vamos entrar forte. É uma equipe que marca bastante, um jogo de paciência. Temos que trabalhar bem a bola porque eles marcam bem e matar no contra-ataque", disse o lateral. A paixão do torcedor tricolor é fator fundamental para o estado do Ceará ter a segunda melhor média de público no Campeonato, e Carlinhos espera que contra o Corinthians não seja diferente, com as arquibancadas mandando forças ao gramado.

"Acho que é difícil um time vir aqui e ganhar da gente. A torcida motiva mesmo. Espero que compareçam no domingo e que possam nos apoiar do começo ao final"

Apesar da boa fase, Carlinhos considera que sua vaga entre os 11 titulares não está garantida. Seu concorrente na posição, Bruno Melo, atuou pela última vez contra o Flamengo, dia 1 de junho.

"Não me considero titular. Venho trabalhando forte, respeitando meu companheiro. Fica à opção do treinador. O que eu puder fazer pra ajudar o time, vou fazer", falou o atleta.

O Tricolor de Aço ocupa a 14ª posição, mesmo número de sua pontuação, na tabela do Brasileiro enquanto o Timão está na 10ª com 16 pontos.