Dybala testa positivo para coronavírus pela 4ª vez, diz TV

O atacante da Juventus, Paulo Dybala, teria testado positivo para o novo coronavírus pela quarta vez mesmo após o jogador ser declarado curado da doença.

A informação foi dada pelo jornalista Josep Pedrerol, que apresenta o programa esportivo "El Chiringuito de Jugones", em Madri. Segundo o jornalista, o jogador argentino, que contraiu a doença com a namorada, segue assintomático e em isolamento em Turim, na Itália. O primeiro diagnóstico saiu há seis semanas.

Nesta semana, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que as equipes esportivas profissionais podem retornar aos treinamentos no dia 18 de maio. O Campeonato Italiano está suspenso desde o dia 9 de março, quando o governo decretou um bloqueio nacional. A Lega Serie A, que organiza a primeira divisão do futebol italiano, considera o dia 14 de junho a última data útil para tentar retomar o campeonato.