Durante a Copa América, Ceará e Fortaleza podem disputar torneio com Palmeiras e Vasco

Os clubes brasileiros começam a se movimentar para garantir calendário e ritmo de jogo durante a Copa América de Seleções no Brasil. Durante a paralisação do calendário do futebol brasileiro, Ceará e Fortaleza deverão participar de um quadrangular amistoso na capital cearense com Palmeiras e Vasco.

A realização do torneio ainda não está fechada, mas a negociação está perto de um desfecho, segundo o empresário e ex-jogador Roni, responsável por conduzir as negociações entre os clubes.

As datas já estão sendo negociadas, com cada clube realizando duas partidas, nos dias 26 e 30 de junho. As equipes que vencerem o primeiro jogo se enfrentam para decidir o campeão. As que perderem duelam pelo terceiro lugar.

O Clássico Rei, como é conhecido o duelo entre Ceará e Fortaleza, completou 100 anos em dezembro e segundo a organização, o torneio quadrangular seria também em comemoração à rivalidade dos gigantes cearenses.