Dunga chama Alex Escobar de "profissional tendencioso", e apresentador responde: "mandou muito mal"

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga revelou, em entrevista ao canal "Desimpedidos", arrependimento por ter feito as pazes com Alex Escobar, apresentador da Rede Globo. O treinador comentou a discussão que teve com o jornalista em 2010, durante a Copa do Mundo, realizada na África do Sul, e chamou Escobar de "profissional tendencioso". Em resposta, o apresentador disse que Dunga "mandou muito mal".

"Me arrependi (de fazer as pazes). Ele esteve no programa da Fátima Bernardes e disse, que enquanto a Holanda estava na praia, o Brasil estava enclausurado. Só que ele errou as datas, porque na África do Sul com 10, 5 graus, ninguém vai à praia, né? A Holanda ia na praia em 2014 (Copa do Mundo no Brasil) e não lá (na África). Aí você vê como o profissional é tendencioso. Me arrependi. Gosto de tratar com as pessoas que são sinceras e mantém a palavra", comentou o ex-treinador do Brasil.

Em resposta, Alex Escobar publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, onde rebatou as acusações feitas pelo capitão do tetra.

"Dessa vez o Dunga mandou muito mal, pior do que naquele episódio que me xingou", rebateu Escobar. "Ali ele achou que eu balancei a cabeça porque não tive privilégio. Ele achou uma coisa e reagiu daquela forma, por isso nunca tive bronca dele. Mas dizer que sou tendencioso e mentiroso, aí já é demais. Dunga ficou com raiva de mim e alimenta esse ódio por nove anos. É incrível".

O apresentador global ainda confirmou que a seleção holandesa estava na praia tirando fotos com fãs, em frente ao hotel, e disse não querer alimentar briga.

"Dunga, você não tinha condição de saber se estava sol ou chuva porque todas as cortinas do hotel estavam fechadas. Eu estava correndo, estava sol aquele dia, fui até a praia correr, passei em frente ao hotel da Holanda e alguns estavam ali no calçadão, com familiares, tirando fotos com torcedores", finalizou Escobar.