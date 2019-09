Duelo entre Fortaleza e Palmeiras vai contar com o apoio 394 agentes de segurança

O duelo entre Fortaleza x Palmeiras pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A vai contar com 394 profissionais de segurança. O jogo acontece neste domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão. A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou para o Sistema Verdes Mares que foram destacados 394 profissionais, sendo destes 362 policiais militares; 13 policiais civis e 19 bombeiros militares.

A Secretaria de Segurança Pública informou também que estarão também de serviço servidores da Ciopaer, atuando em uma aeronave da Coordenadoria, que realizará sobrevoos nas áreas próximas ao evento, com o intuito de identificar e sinalizar eventuais tumultos.

Reforço da Polícia Militar

Pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), 206 agentes de segurança foram designados para atuarem na área interna do estádio, enquanto 156 atuarão na parte externa da arena esportiva e serão destacados nos terminais de ônibus da Capital.

Entre as composições empregadas estão as das unidades especializadas, como o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Reforço da Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) terá 13 profissionais no evento esportivo, sendo um delegado, quatro escrivães, sete inspetores e um técnico. Eles trabalharão no posto avançado que fica no interior da Arena Castelão. Pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), serão mobilizados 19 profissionais.