Duelo entre Fortaleza e Athletico/PR, pela Copa do Brasil, tem horário alterado

Confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo entre Fortaleza e Athletico/PR foi modificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O confronto que estava marcado para às 19h15 da próxima quinta-feira (16), agora terá início às 21h30. Partida segue na Arena Castelão.

Partida continua sendo no dia 16, na Arena Castelão. O jogo de volta acontece no dia 5 de junho, às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba/PR.

Neste ano, as duas equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici venceu por 2 a 1 com gols de Edinho e Wellington Paulista.