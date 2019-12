Duas rodadas finais da Série A reservarão emoções para Leão e Vovô

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi de emoções antagônicas para as torcidas tricolor e alvinegra, pelos resultados de seus clubes de coração. Enquanto o Fortaleza foi ao delírio absoluto com a vitória diante do Goiás no Serra Dourada, que valeu a inédita vaga na Copa Sul-Americana, o Ceará teve um empate com gosto amargo em casa diante do Athletico/PR, na Arena Castelão, com o gol sofrido no último minuto, não melhorando a situação na luta contra o rebaixamento.

Assim, com duas rodadas ainda a disputar na Série A, Leão e Vovô continuam com objetivos relevantes, embora bem distintos. Ao fim da rodada, o Fortaleza alcançou o 9º lugar com 49 pontos e ainda sonha com uma vaga na Pré-Libertadores, o que seria um feito inédito para o futebol cearense. Já o Vovô, com 38 pontos, precisa confirmar sua permanência na Série A, e caso consiga, ainda existe o sonho da vaga na Copa Sul-Americana. Ou seja, emoção não vai faltar nas rodadas finais para as duas torcidas.

Agora 9º lugar, o Fortaleza venceu o Goiás, por 2 a 1, no Serra Dourada, garantindo matematicamente sua vaga na Copa Sul-Americana ao chegar aos 49 pontos, e não pode mais ser ultrapassado pelo 15º colocado, o Fluminense, que ficou com 42, 1º clube fora da zona de classificação para a competição. Só a confirmação matemática de uma vaga na Copa Sul-Americana já seria um motivo de muita comemoração por parte dos leoninos, afinal, pela 1ª vez o clube jogará uma competição internacional, mas a vitória diante do Goiás fez o time de Rogério Ceni, crescer as chances de uma vaga na Pré-Libertadores. Segundo o projeto ‘Probabilidades no Futebol’, do Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor de Aço, tem 5% de chances de Libertadores, já que com duas vitórias o Leão pode sim sonhar.

A sequência leonina é a seguinte: Fluminense (amanhã, às 21h30, no dia 4, no Maracanã) e Bahia (no Castelão, no dia 8, às 16 horas).

A possibilidade mais garantida do Fortaleza chegar na Libertadores é vencendo os dois próximos jogos, alcançando 55 pontos. Mas para isso, os dois concorrentes diretos pela vaga que estão à sua frente, Corinthians ou Internacional, devem tropeçar nos jogos restantes e um deles não pode vencer. No primeiro cenário, Corinthians precisa conquistar apenas 2 pontos, contra Ceará (F) e Fluminense (C), e o Inter conquistar apenas 1 ponto, ao encarar o São Paulo (F) e o Atlético/MG (C).

Caso conquiste 4 pontos, a chance ainda existe, chegando a 53, e precisando que todos os seus concorrentes diretos também percam, como Corinthians e Goiás.

O técnico Rogério Ceni, após garantir matematicamente o Leão na Sul-Americana, declarou ser um grande feito na história do clube, assim como manter o Fortaleza com rodadas de antecedência.

“Hoje todos os torcedores do Fortaleza estão felizes. Pela primeira vez conseguimos colocar o time nessa competição internacional. Os jogadores conseguiram colocar a cereja no bolo e conseguir isso com duas rodadas de antecedência”, disse Ceni.



Alívio

Na estreia de Argel Fucks, o Ceará flertou com a vitória, que encaminharia sua permanência aos 48 minutos no 2º tempo. Ao somar um ponto, o Vozão chegou aos 38, em 16º e se manteve fora do Z4, com a derrota do Cruzeiro para o Vasco por 1 a 0.

Recebendo o Corinthians amanhã às 19h30 no Castelão, e finalizando a Série A contra o Botafogo no domingo, às 16 horas, o Ceará pode garantir a permanência já amanhã, na 37ª rodada.

“No segundo tempo foi uma massacre. O Ceará fez uma grande partida, foram 11 finalizações contra duas. Estou orgulhoso pela atuação. Cobravam atitude do Ceará. Ainda faltam dois jogos para o campeonato acabar. Nós estamos na briga. A briga continua. A luta não acabou, não bateu o sino. Vamos trabalhar”, disse Argel Fucks, após sua estreia com um empate.

O Ceará empatou com o Athletico/PR em casa, mas a derrota para o Cruzeiro ontem o beneficiou FOTO: THIAGO GADELHA

Mas apesar do tropeço, o Ceará só depende de si para escapar e pode garantir sua permanência na próxima rodada.

Para isso, basta que o Vovô empate com o Corinthians na quarta-feira e o Cruzeiro perca para o Grêmio em Porto Alegre no dia seguinte. Caso o Ceará vença e o Cruzeiro empate, o Alvinegro também escapa.

Assim, o Ceará chegaria aos 39 pontos, deixaria o Cruzeiro com 36, com o time cearense não podendo mais ser alcançado na rodada final, por ter mais vitórias (10 a 7). Por isso a chance de rebaixamento do Ceará é menor que 20%.

E como Fluminense e Botafogo também tropeçaram na rodada, ambos ficaram com 42 pontos e ainda alcançáveis pelo Vovô, o clube cearense ainda pode sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana, com 5% de chances, segundo a UFMG. Para isso, o Ceará precisa vencer os dois jogos e torcer para que os dois cariocas somem no máximo um ponto.