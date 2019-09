Douglas Andrade soma mais uma vitória para o Brasil no Mundial Amador na Rússia

O Brasil conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial de Boxe Amador, que está sendo disputado na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia. Nesta terça-feira (10), Douglas Andrade (57 quilos) derrotou Jaroslaw Iwanow, da Polônia, em sua estreia na competição.

Em um duelo bastante equilibrado, o brasileiro obteve a vantagem de 3 a 2 diante dos jurados. Seu próximo desafio no Mundial será contra Mirazizbek Mirzhakalilov, do Usbequistão, no próximo domingo (15). Mesmo dia em que o peso pesado Abner Teixeira fará a sua segunda luta na competição, enquanto que Keno Marley (81 quilos) disputará a sua primeira luta.

Nesta quinta-feira (2), Wanderson "Sugar" Oliveira (63 quilos) sobe no ringue para encarar o espanhol Adrian Thiam. Ele é o único lutador brasileiro com experiência em Mundiais. Em Hamburgo, na Alemanha, em 2017, perdeu na segunda rodada.

A equipe brasileira, representada por sete atletas no Mundial, terá ainda as presenças de Luiz Fernando (69 quilos), Hebert Sousa (75 quilos) e Joel Silva (mais de 91 quilos). A competição conta com um total de 450 competidores de 87 países ao longo 12 dias de disputas.