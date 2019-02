Dois treinadores devem começar o Brasileirão sem a licença exigida pela CBF

A reunião do Conselho Técnico da CBF, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, vai começar a definir o regulamento e a tabela do Campeonato Brasileiro, assim como avaliar a situação profissional de dois técnicos da Série A. Cuca, do São Paulo, e o argentino Jorge Sampaoli, do Santos, são os únicos treinadores da competição a não terem até o momento as licenças pedidas para exercer o cargo na competição.

A CBF exige que a partir de 2019 apenas os técnicos que tenham as licenças honorária, Pro ou categoria A, podem dirigir equipes no Brasileirão. Caso os profissionais não se enquadrem nessa categoria, será necessário estarem matriculados no curso para a obtenção do certificado. Essas determinações estão no Manual do Licenciamento da CBF, que regula as exigências para os clubes participarem de competições da entidade.

Dos 20 times da Série A de 2019, somente São Paulo e Santos não têm no momento técnicos com os certificados emitidos. Sampaoli, do Santos, tem a licença emitida da Associação Argentina de Futebol (AFA), que é aceita, inclusive, na Europa. Já Cuca não realizou as últimas edições dos cursos promovidos pela CBF por estar em tratamento médico.

Cuca vai iniciar o comandar o São Paulo em 15 de abril, perto do início do Brasileirão. O técnico vai atuar na competição com uma permissão especial, já que por questões de saúde não conseguiu fazer as edições anteriores do curso. O treinador vai obter a Licença A na próxima edição do curso a ser ofertada, em dezembro.

A edição atual do curso tem a presença de dois treinadores da Série A: Lisca, do Ceará, e Renato Gaúcho, do Grêmio. Os dois se afastaram temporariamente dos compromissos com suas equipes para comparecerem às aulas, ministradas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). No passado, os demais técnicos também realizaram o curso ou no caso dos mais experientes, como Abel Braga e Luiz Felipe Scolari, receberam a licença honorária.

Apesar de anteriormente a CBF ter definido que a licença era obrigatória para se dirigir um time na Série A, o regulamento deste ano pode apresentar uma brecha para o caso de Cuca e Sampaoli. Os dois clubes não veem problemas no assunto.

Confira quem são os atuais treinadores de clubes da Série A:

Athletico-PR - Tiago Nunes (Licença A)

Atlético-MG - Levir Culpi (Licença Honorária)

Avaí - Geninho (Licença Honorária)

Bahia - Enderson Moreira (Licença A)

Botafogo - Zé Ricardo (Licença Pro)

Ceará - Lisca (Curso para a Licença A)

Chapecoense - Claudinei Oliveira (Licença A)

Corinthians - Fábio Carille (Licença Pro)

Cruzeiro - Mano Menezes (Licença Pro)

CSA - Marcelo Cabo (Licença Pro)

Flamengo - Abel Braga (Licença Honorária)

Fluminense - Fernando Diniz (Licença A)

Fortaleza - Rogério Ceni (Licença A)

Goiás - Maurício Barbieri (Licença Pro)

Grêmio - Renato Gaúcho (Curso para a Licença A)

Internacional - Odair Hellmann (Licença Pro)

Palmeiras - Luiz Felipe Scolari (Licença Honorária)

Santos - Jorge Sampaoli (Licença AFA; é aceita na Europa)

São Paulo - Cuca (Não tem)

Vasco - Alberto Valentim (Licença A)