Dodô projeta crescimento para se tornar titular do Fortaleza

O meia Dodô, do Fortaleza, espera crescer de rendimento durante os treinos dessa inter-temporada para jogar em alta intensidade nos próximos jogos da Série A do Brasileiro. O atleta já quer ser útil ao grupo e ao técnico Rogério Ceni no jogo do dia 13 de julho, às 17 horas contra o Avaí/SC, na Arena Castelão, pela 10ª rodada.

Dodô participou de 21 dos 34 jogos que o Leão realizou na temporada, porém, quase em todos, entrou apenas no decorrer da partida. "Claro que a gente quer sempre estar jogando, mas por opção do Rogério (Ceni), esse ano eu tenho mais entrado nos jogos do que começado como titular. A decisão do treinador a gente tem que respeita. O grupo é grande, jogam 11 e só tem três alterações, mas eu trabalho sempre buscando o meu espaço para ajudar o Fortaleza. Fico feliz em ter colaborado, jogando o tempo todo contra o Cruzeiro", declarou.

O técnico Rogério Ceni tem procurado explorar um pouco mais da versatilidade de Dodô, às vezes o utilizando como segundo volante, por conta da qualidade na saída de bola: "O jogador quer sempre estar em atividade, mas a posição em que eu me sinto mais confortável é como meia, mas estou pronto para colaborar onde o Rogério determinar", afirmou.

O Fortaleza conta com poucos meias no atual elenco, no qual 29 jogadores estão participando dos treinos. São eles Dodô, Marlon e o garoto Tião, que é do Sub-20. Outro meia está sendo procurado pelo clube, como também um zagueiro.