Documentário "Meu Tricolor de Aço", sobre a história do Fortaleza, chega à Netflix

O torcedor do Fortaleza já pode assistir ao documentário "Meu Tricolor de Aço" em casa. O longa estreou hoje (16) na Netflix, após seu lançamento em 6 de dezembro em 2018 nos cinemas, com poucas sessões.

Ex-atletas como Clodoaldo e torcedores famosos como Fágner e Bráulio Bessa comentam sobre suas paixões pelo Leão do Pici ao relembrar a história centenária do time cearense. Além deles, pesquisadores e jornalistas analisam os desafios e as conquistas do Tricolor antes de seu ano mais vitorioso. Do elenco atual, o goleiro Marcelo Boeck e o técnico Rogério Ceni estão entre os personagens.

Com duração de 1h6min filme tem direção de Glauber Filho, Tibico Brasil e Valdo Siqueira e foi produzido e distribuído pela Estação Luz Filmes.

Confira o trailer do documentário