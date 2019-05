Divulgadas datas e horários das oitavas da Libertadores; Ceará pode levar vantagem em calendário

Um dia depois da realização do sorteio dos confrontos das oitavas de final e do resto do chaveamento da Copa Libertadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) revelou nesta terça-feira a tabela da competição, que será retomada na segunda metade de julho, pouco depois da realização da Copa América no Brasil.

E pelas datas divulgadas, com Internacional e Palmeiras envolvidos em jogos de ida nos dias 23 e 24, respectivamente, e 30 e 31, o Ceará, adversário de ambos na Série A, pode se beneficiar, enfrentando times 'reservas' em julho.

Isso porque, o Vozão enfrenta o Palmeiras pela 11ª rodada, no dia 21 de julho no Castelão, dois dias antes do confronto do Verdão com o Godoy Cruz, às 21h30 no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza.

O confronto do Ceará contra o Internacional é no dia 28 de julho, entre os dois jogos do Colorado contra o Nacional do Uruguai: 24/07 e 31/07.

Confira jogos das oitavas da Libertadores (brasileiros):

IDA

*23/07 - Godoy Cruz X Palmeiras - 21h30

23/07 - River Plate X Cruzeiro - 19h15

24/07 - Nacional X Internacional - 19h15

24/07 - Atheltico/PR X Boca Juniors - 21h30

24/07 - Emelec X Flamengo - 21h30

25/07 - Grêmio X Libertad - 21h30

VOLTA

30/07 - Palmeiras X Godoy Cruz - 21h30

*31/07 - Internacional X Nacional - 19h15

31/07 - Boca Juniors X Athletico/PR - 21h30

31/07 - Flamengo X Emelec - 21h30

01/08 - Libertad X Grêmio - 21h30

*Jogos que interessam ao Ceará

Partidas do Vovô contra Palmeiras e Inter (previsão)

21/07 - Ceará X Palmeiras

28/07 - Internacional X Ceará